Hinder verwacht door werken Tervurenlaan

Op maandag 11 juni zal Wegen en Verkeer de aansluiting van de Tervurenlaan (N3) op het vierarmenkruispunt aanpassen. Het verkeer op de N3 dat richting Brussel rijdt en ter hoogte van het vierarmenkruispunt totnogtoe door de middenberm werd gestuurd, zal tijdens de werken aansluiten op de Ring via de zuidkant Tervurenlaan. Er wordt aanzienlijke verkeershinder verwacht. De werken zullen klaar zijn tegen het bouwverlof.

Het verkeer op de Tervurenlaan richting Brussel zal tijdens de werken over de zuidkant van de Tervurenlaan rijden. Eens op het vierarmenkruispunt wordt het verkeer verplicht naar rechts gestuurd. Aan de volgende verkeerslichten zal het mogelijk zijn de weg verder te zetten richtiing Waterloo, Brussel of Zaventem.

De werken maken deel uit van de volledige herinrichting van de Tervurenlaan tussen de rotonde 'Jazzfontein' en het vierarmenkruispunt. Dit project is een tweede cruciale investering in vlotter en veiliger verkeer op de as Leuven-Brussel de meer pendelaars tussen Vlaanderen en Brussel op de fiets moet krijgen.

Om de hinder te beperken, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer in verschillende fases. Eerder kreeg de N3 al verschillende fietspaden over een afstand van 2,5 kilometer. Ook enkele kruispunten werden veiliger gemaakt en de doorstroming van het verkeer werd verbeterd.