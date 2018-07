Hittewaarschuwing KMI: hiermee houd je het best rekening

Een hittewaarschuwing komt er in het belang van de volksgezondheid. Uit onderzoek van hittegolven de voorbije jaren blijkt dat opeenvolgende dagen hoge temperaturen overdag en weinig afkoeling 's nachts, hun invloed hebben op de sterftecijfers. Vooral ouderen zijn bij dit weer kwetsbaar.

Bij een hittewaarschuwing met code oranje houdt u best rekening met volgende zaken:

- Drink voldoende water

- Kleed jezelf en zorgbehoevenden lichter

- Probeer de dag in zo koel mogelijke ruimten door te brengen

- Eet licht verteerbaar voedsel, en eet in kleinere porties

- Houd deuren en ramen dicht om warmte buiten te houden

- Vermijd zware inspanningen overdag

- Volg regelmatig gezondheidstoestand op van zorgbehoevenden

Dierenliefhebbers controleren ook zo vaak mogelijk de toestand van hun trouwe viervoeters. Als je merkt dat je dier warm aanvoelt, snel ademt of hijgt, niet wil eten, lusteloos is en rode slijmvliezen heeft, moet je ingrijpen.

De oplossing voor oververhitte dieren: water. Let op! Geen ijskoud water, want dat heeft een omgekeerd effect. Daarnaast probeer je voor dieren ook ergens een plekje van schaduw te voorzien. Laat dieren zeker niet achter in de wagen, en laat de hond niet uit op de warmste uren van de dag. Bij konijnen kan je ook koelelementen in de kooi leggen, want zij kunnen heel slecht tegen de warmte.

Het komende weekend zouden de temperaturen iets afnemen, maar tot dan blijft het dus puffen. Door de warmte en de aanhoudende droogte zal de vraag naar drinkwater bovendien stijgen. Daarom geldt er vanaf vandaag trouwens een verbod op onnodig gebruik van drinkwater in 15 gemeenten in onze regio.