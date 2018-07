Hoe beschermen we bloemen en planten tegen aanhoudende droogte?

Het is al wekenlang warm en droog, maar het einde daarvan is nog niet in zicht. Integendeel, volgens sommige weervoorspellingen komt er volgende week een hittegolf aan. Geen goed nieuws dus voor de natuur, die kreunt onder het mooie weer. Bruine gazons, krullende bladeren en verkleurde bloemen: hoe beschermen we het best de bloemen en planten in de tuin? RINGtv zocht naar antwoorden in Plantentuin Meise.

Mensen met groene vingers zien het met lede ogen aan. Gazons die herschapen zijn in woestijnlandschappen en netjes verzorgde voortuinen die snakken naar water. “Nu al zien we heel wat bladeren krullen. Dat wijst op een ernstig watertekort, maar het is ook een beschermingsmechanisme. Door te krullen komt er minder zonlicht op het blad, waardoor er ook minder water verdampt,” zegt Kenny Stevens van Plantentuin Meise.

Kunnen de planten zich herstellen van het droge en warme weer? “Absoluut. In de winter of met dit weer misschien zelfs vroeger verliezen ze hun bladeren, maar volgende lente beginnen ze met een propere lei. Oudere planten hebben zich bovendien voldoende ontwikkeld om tegen de droogte te kunnen en kunnen reken op een uitgebreid wortelstelsel om voldoende water uit de bodem te halen. Jonge planten geef je het best wel genoeg water. Maar uiteraard ook niet meer dan de overheid dat toelaat. En zeker geen stadswater gebruiken.”

Als Vlaanderen straks zo’n verbod oplegt om gazons of tuinen te sproeien, kan een waterput in je tuin helpen volgens Kenny. “Met het regenwater in de put kan je toch vaak een tijdje door. Ook een preventief laagje van compost of gevallen blaadjes kan de bodem beschermen. Dat nu nog doen heeft wel geen zin meer, daarvoor is de grond té droog. Je kan eigenlijk weinig anders doen dan water geven. Niet op het warmste moment van de dag, maar wel 's morgens of ’s avonds,” besluit Kenny.