Hoe duur zijn de woonzorgcentra in jouw regio?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft op vraag van minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) bij alle woonzorgcentra de dagprijs opgevraagd (die ze op 1 mei hanteerden) en online geplaatst. In onze provincie betaal je gemiddeld bijna 56 euro per dag. Alleen in Antwerpen en Brussel zijn de woonzorgcentra nog duurder.

Met deze informatie kunnen de dagprijzen jaarlijks opgevolgd worden. Ook wil minister Vandeurzen het cijfermateriaal gebruiken om de effecten te onderzoeken van bepaalde beleidsinitiatieven op de dagprijs.

De dagprijs in jouw gemeente

Uit de cijfers blijkt alvast dat de woonzorgcentra in onze regio vrij duur zijn. Zo bedraagt de gemiddelde dagprijs 55,66 euro. Voor een eenpersoonskamer is dat 56,63 euro en een tweepersoonskamer 48,67 euro. Alleen in Antwerpen en in Brussel betaal je nog meer voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Hoe duur de woonzorgcentra zijn in jouw gemeente zijn ontdek je via deze link.