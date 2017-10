Hoe omgaan met anderstaligen in de sportclub? Freelancers vzw De Rand wijzen de weg

Vzw De Rand zet sinds september 2017 freelancers in om sportclubs in de Vlaamse rand te coachen in de omgang met anderstaligen. Dat blijkt uit een antwoord van minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Lieve Maes (N-VA).

Lieve Maes: “In de Vlaamse Rand hebben sportclubs vaak te maken met een groot aantal anderstalige sporters. Deze clubs spelen een belangrijke rol in het sociale en culturele leven in de gemeente en hebben om die reden een sleutelrol in handen in de integratie van anderstalige nieuwkomers. Al sportend kunnen nieuwkomers namelijk op een spontane manier Nederlands leren. Bovendien ondervinden ze in een sportclub op natuurlijke wijze hoe Vlamingen met elkaar omgaan. Dat soort zaken kan je niet aanleren in een inburgeringscursus. Vzw ‘De Rand’ heeft daarom een vormingspakket ontwikkeld voor die clubs. Dat pakket reikt tools aan om met deze situatie om te gaan.”



Die pakketten werden echter te weinig aangevraagd, zo blijkt uit het antwoord van minister Ben Weyts. En daarom stuurt vzw De Rand nu freelancers uit naar de sportclubs.



Lieve Maes: “Vanaf september 2017 werkt vzw ‘De Rand’ met freelancers om vormingen te geven in de Vlaamse Rand. Die kunnen worden gestuurd naar overlegraden en individuele verenigingen. Voor de verenigingen in de Vlaamse Rand is dit aanbod gratis.”

Tijdens de workshops krijgen Vlaamse sportclubs tips over hoe ze kunnen omgaan met anderstalige leden. De klemtoon ligt op een positieve aanpak. Iedereen moet zich thuis voelen op de sportclub en tegelijk kan Nederlands de taal zijn die iedereen in de club verbindt. De freelancers gaan in op hoe dat concreet kan gerealiseerd worden.



Bovendien zijn er niet alleen workshops voor sportverenigingen, ook culturele verenigingen kunnen beroep doen op de freelancers van vzw De Rand om hen op weg te zetten.

Alle info: www.derand.be