Hoe zwart zijn de Zwarte Pieten in Vilvoorde?

Volgende week zaterdag zet Sinterklaas voet aan wal in Vilvoorde. Traditiegetrouw zal de grote kindervriend geassisteerd worden door een zwerm knechten. Maar sinds enkele jaren woedt er een discussie over hoe die vrolijke hulpjes er eigenlijk mogen uitzien en hoe we ze moeten noemen: Zwarte Pieten, Roetpieten, Groene of Blauwe Pieten of Pieten tout court? In Vilvoorde zijn het dit jaar Zwarte Roetpieten.

Een kolenzwart of donkerbruin gezicht, kroezelhaar, dikke rode lippen en oorbellen... Voor de ene is het een vernederend racistisch stereotiep, voor de andere gewoon traditie, folklore of cultureel erfgoed. De jongste jaren wordt daarover stevig gebakkeleid en ondertussen kozen een aantal grote steden als Antwerpen en Gent voor Roetpieten, blanke kerels met hier en daar wat zwarte vegen op hun gezicht. Kleinere steden zoals Kortrijk, Hasselt en Tongeren gaan nog altijd voor de traditionele Zwarte Piet. Maar hoe zit het in Vilvoorde?

Johan Serkeyn, Vilvoords schepen van Feestelijkheden: "Het is in ieder geval een ‘zwarte’ Piet. We zijn er vandaag nog eventjes over gealarmeerd: 'hoe zit het nu met jullie Zwarte Piet?'. Voor ons is het een uitgemaakte zaak dat de Sint wordt bijgestaan door helpers, de Zwarte Pieten en dat zijn de arbeiders die door de schouwen kruipen, dus die zwart zijn geworden van het roet. Dus werklieden uit eigen streek en geen slaven met Afrikaanse roots? Neen, neen, zeker niet en -ik hoop dat er niet te veel kindjes meeluisteren- maar aan het Dreamteam dat de animatie en de Zwarte Pieten gaat leveren op 18 november hebben we gezegd: 'kijk, ze heten Zwarte Piet, maar jullie moeten ze maar schminken als een Roetpiet."

Zwarte Roetpieten dus. Meer straks in ons nieuws.