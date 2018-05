Hoeilaart: celstraf voor trio dat cannabisplantage voorbereidde

Drie mannen die een cannabisplantage wilden opstarten in leegstaande villa’s in Hoeilaart en/of Terhulpen, zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld. Ze krijgen celstraffen gaande van 1 jaar tot 18 maanden.

De drie beklaagden werden in het najaar van 2016 opgemerkt door een politiepatrouille toen ze schijnbaar doelloos rondreden in een wagen. Bij controle bleek het trio 70 liter mest te vervoeren, zonder dat ze daarvoor een zinnige uitleg konden geven. In de wagen trof de politie ook een lijst aan met adressen van leegstaande villa’s in Hoeilaart en in Terhulpen. Uit het onderzoek bleek dat de drie mannen in contact stonden met een huurder van één van de villa’s. De rechter achtte het bewezen dat het trio een cannabisplantage voorbereidde. Twee beklaagden werden veroordeeld tot 1 jaar cel, de derde kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd.