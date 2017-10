Hoeilaart lanceert duurzame boodschappentas

De tijd van plastic zakjes in de winkels is voorbij. Ook de gemeente Hoeilaart zet in op duurzaamheid en liet een nieuwe boodschappentas maken. Ze werd afgelopen weekend, tijdens het Weekend van de Klant, voor het eerst verdeeld via de winkels.

In tegenstelling tot de synthetische tassen van weleer, werd nu gekozen voor een stoffen exemplaar. De tas is ook op en top Hoeilaarts: er prijkt een tekening op van Willem Pirquin, een illustrator met Hoeilaartse roots, die bovendien enkele toeristische troeven van de gemeente uitbeeldt.

Naast haar milieuvriendelijke functie, moet de tas ook een stimulans vormen om inkopen te doen in de eigen gemeente.