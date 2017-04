Hoeilaart mengt zich in titelrace 1ste provinciale

In de eerste provinciale van het voetbal gaat al heel het seizoen de aandacht uit naar Kampenhout en Bierbeek. Wie van hen speelt kampioen? Maar als twee honden vechten voor een been, loopt Hoeilaart er misschien mee heen? Vanmiddag ontving Hoeilaart Scup Jette.

Beide ploegen beginnen met een rotvaart aan de partij, maar het is alleen Hoeilaart dat het moordende tempo in doelgevaar kan omzetten. Na enkele uitgesproken doelkansen brengt Jonas De Schaut de bal voor en aan de tweede paal tikt Glisic de 1-0 tegen de netten. Hoeilaart staat oververdiend op voorsprong.

Maar meteen na rust bibbert Hoeilaart toch even. Nicodeme laat zich aftroeven in het duel. Benali laat de opgelegde kans liggen. Het signaal voor Hoeilaart om dringend werk te maken van een tweede doelpunt. Nog geen minuut na de reuzekans van Jette is het aan Hoeilaart. Huybrechts behoudt goed het overzicht. Wouters tikt binnen. Het staat 2-0.

Na die geruststellende treffer speelt Hoeilaart vanuit een zetel. Met knappe combinaties speelt het Jette weg. Heerlijk zolenwerk van Huybrechts, Wouters met de 3-0. Hoeilaart is geruisloos naar de grote titelkandidaten Bierbeek en Kampenhout geslopen en mengt zich meer dan terecht in de debatten.

Na de 3-0 moet Jette met tien man verder na rood van invaller Benali. En tot overmaat van ramp fluit de scheidsrechter drie minuten na de uitsluiting ook nog een lichte strafschop. Jonas De Schaut achter de bal, met het nodige geluk staat het 4-0.

En nog is het niet gedaan. Via enkele tussenstations belandt de bal bij invaller Devos. Die bedient Jonas De Schaut. 5-0, en dat is ook de eindstand. Hoeilaart blijft meestrijden voor de titel. Een duidelijk statement van de spelersgroep richting het bestuur, dat liever niet promoveert.