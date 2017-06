Hoeilaart plant aardbeien in publieke bloembakken

Hoeilaart wil zich nog meer gaan profileren als groene gemeente. Daarom heeft de groendienst in verschillende over de gemeente verspreide bloembakken aardbeien geplant. Wie passeert, mag die gewoon plukken of opeten.

De groendienst van Hoeilaart wil niet verklappen waar de aardbeien zijn aangeplant. "We proberen de mensen en de kinderen aan te sporen om de bloembakken op te zoeken en te kijken of er aardbeien in de bakken staan. We hebben alleszins gemerkt op sociale media dat het een succes is", zegt Eric Kumps, milieuambtenaar in de gemeente Hoeilaart.

Als het initiatief een succes wordt, wil Hoeilaart volgend jaar ook aalbessen, braambessen en andere soorten fruit aanplanten, onder andere in de speeltuinen.