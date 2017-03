Hoeilaart verwerpt fusieplannen met Overijse

Begin februari gaf de gemeenteraad van Overijse toestemming aan het schepencollege om fusiegesprekken te starten met de Vlaamse buurgemeenten. Tervuren en Huldenberg lieten meteen weten dat een fusie voor hen niet aan de orde is. En nu heeft ook Hoeilaart het voorstel afgewezen. Alle politieke partijen in Hoeilaart - op N-VA na - zijn geen voorstander van een fusie. Uit een rondvraag zou blijken dat er ook geen draagvlak is bij de bevolking. Hoeilaart geeft wel aan meer te willen samenwerken met Overijse.