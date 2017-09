Hoeilaart vraagt dringend renovatiesteun voor station Groenendaal

Het station van Groenendaal werd in 1896 in gebruik genomen. Het is een relatief klein station maar het werd zeer luxueus uitgevoerd. Wellicht is de nabijheid van de paardenrenbaan daar niet vreemd aan. De Brusselse burgerij moest immers goed ontvangen kunnen worden in Groenendaal. Naar verluidt was om die reden ook koning Leopold II nauw betrokken bij het ontwerp van het station.

Maar van die hoogdagen is niet veel meer te werken. Het gebouw staat immers al 25 jaar te verloederen ook al werd het in 1994 beschermd als monument. In 2013 nam de gemeente Hoeilaart het gebouw in erfpacht voor 50 jaar en werd er een restauratiedossier opgesteld. Geschat wordt dat de opknapbeurt zo’n 3 miljoen euro zal kosten.

Hoeilaart hoopt 1 miljoen euro financiële steun te krijgen van de Vlaamse overheid omdat het gebouw beschermd is. Maar de toekenning laat voorlopig op zich wachten en dus heeft het verval er vrij spel. Dit tot groot ongenoegen van het gemeentebestuur. Dat wil er een horecazaak, een fietsverhuurpunt en een toeristisch infopunt in onder brengen.