Hoeilaart wil groter aanbod kinderopvang

"De vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvangplaatsen in Hoeilaart blijft stijgen", zegt bevoegd schepen Eva De Bleeker (Open VLD). Daarom komen er verschillende maatregelen om het aanbod aan kinderopvang te vergroten. In 2018 begint op de Groenendaalsesteenweg de bouw van de nieuwe kribbe waar 36 kindjes uit Hoeilaart opgevangen kunnen worden. Een uitbreiding van maar liefst 13 plaasen in vergelijking met de hudige kribbe.

Daarnaast wil Hoeilaart ook investeren in opvangplaatsen bij zelfstandige onthaalouders via een startpremie. Per plaats die gecreëerd wordt in een bestaand of in een nieuw opvanggezin of in een groepsopvanginitiatief zal de inrichter een bedrag van 500 euro ontvangen. Dat bedrag kan mogelijk worden opgetrokken tot 750 euro indien de dagprijs bepaald wordt op basis van het gezinsinkomen.