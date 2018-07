Hoeilaart trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om beroep aan te tekenen tegen de vergunning die een ontwikkelaar krijgt van de provincie Vlaams-Brabant voor de bouw van 73 assistentiewoningen in het centrum. “Een onbegrijpelijke en wereldvreemde beslissing,” volgens burgemeester Vandenput.

Hoeilaart ziet bouw van 73 assistentiewoningen in dorpscentrum niet zitten

De assistentiewoningen zouden komen aan de Brusselsesteenweg en de Marcel Felicéstraat, in het centrum van Hoeilaart. Eind vorig jaar weigerde de gemeente een vergunning af te leveren aan de ontwikkelaar.

“We hebben de vergunning geweigerd omdat er enkele zaken ontbraken in het dossier, waaronder doorsnedes, terreinprofielen en enkele adviezen. Daarboven wil de ontwikkelaar achterin het gebied alles volbouwen met twee woonlagen en aan de straatkant veel minder. Dat zien we niet zitten,” zegt burgemeester Vandenput.

De ontwikkelaar ging daarop in beroep bij de Deputatie. Het bracht nieuwe aangepaste plannen aan net als de ontbrekende adviezen, waarop de provincie nu toch het licht op groen zet. En dat tot woede van Hoeilaart.

“Welke macht hebben we als gemeente nog als we binnen de kortste keren worden teruggefloten? Dat een ontwikkelaar een slecht opgesteld dossier zo makkelijk kan rechttrekken, vind ik niet kunnen. Onbegrijpelijk en wereldvreemd. Misschien kunnen we aan de provincie vragen dat ze alle vergunningen vanaf nu afleveren?” aldus Vandenput.

De gemeente Hoeilaart gaat daarom in beroep tegen de vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het zit volgende maand ook samen met de buurtbewoners. "Ook zij hebben blijkbaar een advocaat in de arm genomen. Ik stel voor om onze krachten te bundelen, zodat we een nog sterker dossier kunnen maken,” besluit Tim Vandenput.