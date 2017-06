Hoeilaartse naturist ontsnapt in beroep aan celstraf

De beklaagde gaat letterlijk naakt door het leven. Tuinieren, een praatje slaan met een kennis in de deuropening, de post uit de brievenbus halen of zijn job als aannemer uitvoeren, alles doet de man met de billen bloot. De vijftiger werd de afgelopen jaren meermaals gespot terwijl hij poedelnaakt op een stelling stond tijdens werkzaamheden aan een gevel of een dak.

Omdat ook minderjarigen hem konden zien, dienden verschillende omwonenden een klacht in tegen de man. In december 2015 werd de man door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 12 maanden cel.

De vijftiger ging in beroep en krijgt nu de gunst van opschorting. Het parket-generaal had de opschorting zelf gevraagd, omdat de man een blanco strafblad heeft. De aanklager vond een effectieve celstraf en te zware straf.