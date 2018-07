Hoeveel vlinders telt u in de tuin?

De bedoeling is dat je minstens een kwartiertje rondloopt in de tuin en het aantal vlinders noteert. Nadien geef je de telling in op de website van Natuurpunt.

"Die waarnemingen worden allemaal verzameld en dat geeft ons dan een gigantische berg aan informatie. De citizen science noemen we dat, dus de burgerwetenschap. Mensen kunnen ook meedoen aan een stukje wetenschappelijk onderzoek op die manier," zegt Bart Van Camp van Natuurpunt Pajottenland.

Op de website van Natuurpunt leer je de meest voorkomende exemplaren vlot herkennen. Belangrijk is dat je een zonnig moment kiest om te tellen, want dan vliegen de meeste vlinders rond.

Je kan in je eigen tuin tellen, maar bijvoorbeeld ook gezamenlijk op de Vlinderhappening in de Muziekvallei in Gooik. Of in een modeltuin aan het natuurgebied Bos van Aa in Zemst. Maandag weten we of dit Klein Koolwitje opnieuw de meest gespotte vlinder is.