Homans benoemt Valérie Geeurickx tot burgemeester van Linkebeek

Daarmee komt een eind aan de burgemeesterssoap die al sinds 2006 in de faciliteitengemeente aan de gang is. Alle pogingen ovan de Franstalige meerderheid om Damien Thiéry te laten benoemen mislukten en ook Yves Ghesquière raakte niet benoemd omdat hij zich niet aan de taalwetgeving hield. Schepen Valérie Geeurickx werd in mei voorgedragen en wordt nu wél benoemd. Volgende week legt ze de eed af.