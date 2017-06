Homans vernietigt beslissingen van faciliteitengemeenten over taalregister

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans heeft de beslissingen van de faciliteitengemeenten over het aanleggen van een taalregister vernietigd. Ze doet dat omdat de beslissingen in strijd zijn met de grondwet, de taalwetgeving en de omzendbrieven.

Inwoners van verschillende faciliteitengemeenten in onze regio hebben brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de volgende 4 jaar in het Frans willen krijgen. Volgens de omzendbrief Peeters moeten ze echter voor elk document een aparte aanvraag doen. Homans vroeg alle gemeenteraadsbeslissingen ter zake op voor een onderzoek. Vijf gemeenten (Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Wemmel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) bezorgden de minister de beslissing, Kraainem moet dat nog doen.

De conclusie van Homans is duidelijk: het aanleggen van zo'n taalregisters is onwettelijk. "De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied. Dat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren en dat alle communicatie in eerste instantie in het Nederlands moet gebeuren."

Thiéry naar Raad van State

Damien Thiéry, de niet benoemde burgemeester van Linkebeek, liet gisterenavond weten dat hij naar de Raad van State trekt tegen de vernietiging.

Volgens Thiéry is het aanleggen van het register conform een arrest van de Raad van State van juni 2014. Dat arrest biedt volgens Thiéry geen ruimte voor interpretatie.