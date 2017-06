Homans waarschuwt faciliteitengemeenten: omzendbrief Peeters blijft van kracht

Vlaams minister Homans (N-VA) gaat optreden tegen de faciliteitengemeenten die de taalwetgeving niet respecteren. De waarschuwing komt er nadat in enkele faciliteitengemeenten de Franstalige inwoners een brief hebben ontvangen waarin ze kunnen aangeven of ze hun documenten de volgende vier jaar in het Frans willen ontvangen. Volgens de omzendbrief Peeters moeten ze echter voor elk document een aparte aanvraag doen.

In Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Kraainem werden de Franstalige inwoners aangeschreven door het schepencollege. In Linkebeek en Sint-Genesius-Rode werd het initiatief genomen door Défi, het vroegere FDF. In de brief kunnen de inwoners aangeven of ze hun officiële documenten de volgende vier jaar meteen in het Frans willen ontvangen. De brief is geïnspireerd door een arrest van de Raad van State. Maar dat arrest wordt door de Vlamingen anders begrepen dan de Franstaligen. Volgens de faciliteitengemeenten bepaalt het arrest dat Franstalige inwoners niet telkens opnieuw hun taalvoorkeur moeten bevestigen. Maar volgens Homans blijft de omzendbrief Peeters nog steeds van kracht. Dat bevestigt ze in een antwoord op een schriftelijke vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang). “De omzendbrief Peeters is in elk geval nog steeds van kracht. Die werd ook nooit vernietigd door de Raad van State. Ik zal dan ook optreden tegen beslissingen die in strijd zijn met de omzendbrief Peeters”, aldus Homans. Welke sanctie dan zal getroffen worden is nog niet duidelijk. De minister wil daar ook niet op vooruitlopen. Wel heeft Homans intussen alle gemeenteraadsbeslissingen ter zake opgevraagd voor een onderzoek.