'Home’ van Fien Troch steelt de show op Ensors

Fien Troch gooide met ‘Home’ al hoge ogen in binnen- en buitenland en dat was zeker ook het geval gisteren op het Filmfestival van Oostende. Naast ‘beste film’ won Fien Troch uit Londerzeel ook de Ensor voor beste regisseur. Lena Suijkerbuijk won met haar rol in ‘Home’ de Ensor voor beste actrice. Die voor beste acteur ging naar de drie hoofdrolspelers van ‘Home’: Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti en Loïc Bellemans. Els Deceuckelier viel in de prijzen voor de beste vrouwelijke bijrol in ‘Home’. En monteur Nico Leunen tot slot zorgde voor de zesde Ensor voor ‘Home’, die van beste montage.