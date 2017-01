'Home' van Fien Troch eindelijk in de Belgische zalen

Vanaf vandaag kan je in de Belgische bioscopen gaan kijken naar ‘Home’, de vierde langspeelfilm van de Londerzeelse cineaste Fien Troch. Ze brengt daarin de generatiekloof tussen getroebleerde adolescenten en ouders van nu op onnavolgbare wijze in beeld.

Generatiekloof

In 'Home' draait het om de botsing tussen twee generaties en leefwerelden. De zeventienjarige Kevin komt vrij uit een gesloten instelling. Hij kan niet meer terecht bij zijn ouders en vindt een nieuwe thuis bij het gezin van zijn tante Sonja, een rol voor Karlijn Sileghem. Daar kan hij aan de slag in de zaak en raakt hij ook bevriend met zijn neef Sammy en diens beste vriend John. Ook zij hebben het moeilijk. Sammy zoekt alsmaar extremere manieren om aan zijn puberale verveling te ontsnappen. John wil zich vooral kunnen onttrekken aan de emotionele spelletjes van zijn manipulatieve moeder.

Filmprijzen en lovende recensies

Fien Troch regisseerde de film niet alleen, ze schreef ook het scenario, samen met haar partner en monteur van de film Nico Leunen. ‘Home’ heeft er al een succesvol parcours langs verschillende internationale filmfestivals op zitten. De prent viel al in de prijzen op de filmfestivals van Gent, Venetië en Toronto en ook de Belgische recensenten zijn laaiend enthousiast over ‘Home’. Vanaf vandaag kan je zelf oordelen of al dat lof terecht is.

Bekjk hier alvast de trailer: