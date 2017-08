Home van Fien Troch op shortlist European Film Awards

Op 4 november weten we of de film ook bij de genomineerden is. De uitreiking zelf vindt plaats op 9 december in Berlijn. Naast Home staan ook de Vlaamse coproducties Brimstone, Insyriateden Layla M. op de shortlist.

Home ging vorig jaar in wereldpremière op het filmfestival van Venetië, waar Troch de Orizzonti-prijs voor Beste Regie in de wacht sleepte. Bij ons werd de film op het Film Fest Gent bekroond met de Georges Delerue Award voor Beste Muziek, de Port of Ghent Award, de Canvas Publieksprijs en een speciale vermelding van de jongerenjury. Op het Festival van de Europese Film van Les Arcs won Home de Grote Prijs van de Jury

Home vertelt het verhaal van een groep tieners en de volwassenen die hen omringen. Beiden hebben het moeilijk om met elkaar te communiceren en elkaars leefwereld te begrijpen. In deze omgeving van twee worstelende generaties arriveert de 17-jarige Kevin. Hij kan goed opschieten met zijn neef Sammy en leert zo binnen diens vriendengroep John kennen. Op een avond slaat het noodlot toe waardoor vragen van verraad, vertrouwen en loyaliteit meer dan ooit hun leven dirigeren. Troch kon voor deze prent beroep doen op heel wat aanstormend filmtalent zoals Sebastian Van Dun en Mistral Guidotti. Daarnaast strikte Troch ook een pak gevestigde waarden zoals onder meer Karlijn Sileghem, Robbie Cleiren, Kevin Janssens, Els Dottermans en Katelijne Verbeke.