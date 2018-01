In Asse heeft het voorbije nacht gebrand in een huis in het centrum van de gemeente. Een hond kwam daarbij om.

Kort voor 23 u 30 werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in een rijwoning in de Nieuwstraat in Asse. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek het niet te gaan om een grote brand, maar er was wel bijzonder veel rookontwikkeling.

In de woning troffen de brandweerlui een levenloze hond aan. Het dier was gestikt. Verder vielen er geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Tijdens de interventie van de brandweer werd de Nieuwstraat afgesloten voor het verkeer.