Hondentaks staat ter discussie in Overijse

Overijse overweegt om de hondentaks af te schaffen. Overijse is de laatse gemeente in Vlaanderen waar je een belasting moet betalen voor je hond.

De honedtaks bedraagt in Overijse 7,4 euro per jaar, per hond. Vorig jaar schaften buurgemeente Hoeilaart en nadien ook Grimbergen de hondentaks af en nu overweegt Overijse dat ook te doen. Overijse is overigens de laatste Vlaamse gemeente waar inwoners nog een hondentaks moeten betalen. Er is dus een grote kans dat die hondenbelasting bij de nieuwe legislatuur in 2019 wordt afgeschaft.