Honderden deelnemers aan fakkeltocht voor Beigemse ALS-patiënte

Bij Lies werd begin dit jaar ALS vastgesteld. “Ik had het probleem dat ik begin december heel dikwijls mijn rechtervoet omsloeg”, vertelt Lies. “Maar ik had in mei mijn voet gebroken, dus ik dacht dat er iets nog niet genoeg genezen was, maar blijkbaar was dat dus niet het geval.” Intussen zit Lies in een rolstoel en kan ze niet meer schrijven. De familie van Lies organiseerde de fakkeltocht. De opkomst was enorm. Honderden familieleden, vrienden, kennissen en vele sympathisanten stapten mee. De opbrengst van de fakkeltocht gaat naar niet alleen naar Lies. “Mijn familie wil me met de centen extra comfort geven in het leven dat me nog rest. De dag dat ik er niet meer ben, gaat de rest van het geld naar de ALS-liga.”

Een verslag van de fakkeltocht zie je maandagavond in het nieuws op RINGtv.