Honderden mensen nemen afscheid van Lies Lefever in Dilbeekse Westrand

Vanmiddag hebben een paar honderd mensen in cultuurcentrum Westrand in Dilbeek afscheid genomen van Lies Lefever. De 37-jarige comédienne overleed op 11 januari na een ongelukkige val in haar woning in Asse.

“Lies is gevallen en wij zijn dat ook”, zei Ronny Mosuse, een van de vele mensen, bekende en minder bekende, die vandaag naar de herdenking kwamen in CC Westrand in Dilbeek. Onder hen ook Jan Mulder, Elodie Ouedraogo, Dalia Hermans en Iwein Segers. Tv-maker Martin Heylen stuurde een videoboodschap. Er werd gezongen, gelachen en plezier gemaakt, zoals Lies dat graag had volgens Mosuse. Als afsluiter zong hij samen met Bart Peeters ‘Let it be’ van The Beatles.

Een verslag van de herdenking krijg je morgen in het nieuws op RINGtv.