Honderden motorrijders werden verenigd in verdriet op Parking C

Motorrijder Eric Bosman, die optreedt als woordvoerder legt uit: “Louis Cappellen was een icoon in de Belgische motorwereld en ver daarbuiten. Hij was één van de eersten die met een Harley in ons land rondreed en was ongezien populair. Louis stichtte de eerste Harleyclub van Brussel en was aanwezig op tal van internationale Harleytreffens. Iedereen kende Louis. In de motorwereld draait het om respect en kameraadschap. Louis belichaamde die waarden als geen ander", aldus Bosman.