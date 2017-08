Honderdtal kinderen op wachtlijst voor pleeggezin in Vlaams-Brabant

Om pleegzorg in de kijker te zetten deelden N-VA-politici Kristien Van Vaerenbergh, uit Lennik en Loryn Parijs donderdagochtend 1.000 cupcakes uit in Leuven met de vraag om ook pleegouder te worden. “In het belang van het pleegkind voorziet het nieuwe statuut in duidelijke afspraken tussen ouders en pleegouders”, zegt kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Ze was een van de drijvende krachten achter het voorstel en hoopt dat het nieuwe statuut meer mensen zal overtuigen om hun huis en hun hart open te stellen voor kwetsbare kinderen.

In het statuut is er onder meer een omgangsrecht voorzien voor ex-pleegouders na afloop van de pleegplaatsing. Dat was vroeger niet het geval. “Pleegouders bouwen al snel een affectieve band op met de kinderen waarvoor ze zorgen. Daarom vonden we het belangrijk om een omgangsregeling voor pleegzorgers mogelijk te maken, ook na de plaatsing. Het is opnieuw de rechter die oordeelt over dit bezoekrecht met het belang van het kind in het achterhoofd.”, verduidelijkt Sonja Becq (CD&V) uit Meise, een van de auteurs ook van het nieuwe statuut.

Ook de rechten en plichten zijn duidelijker omschreven. En pleegouders zijn ook een echte partij geworden. Ze moeten niet voor elke beslissing overleggen met de biologische ouders. Ze kunnen zelf ook naar de rechter trekken of beroep aantekenen indien dat nodig blijkt.

Vlaams-Brabant telt momenteel meer dan 700 pleeggezinnen. Toch staan nog steeds ongeveer 100 kinderen op de wachtlijst. In Vlaanderen gaat het zelfs om meer dan 600 kinderen.