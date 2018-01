Hoofdsponsor SK Londerzeel Dirk Putteman overleden

Dirk Putteman, CEO en stichter van Belchim Crop Protection en hoofdsponsor van SK Londerzeel is maandag op 60-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij richtte in 1987 Belchim, later Belchim Crop Protection op, dat gespecialiseerd is in gewasbeschermingsproducten. Het bedrijf breidde voortdurend uit en werd een wereldspeler.

Burgemeester Nadia Sminate (N-VA): "Dit komt heel hard aan. Ik zat met zijn dochter Sofie nog op school in de centrumschool. Dirk was onder andere hoofdsponsor van voetbalclub SK Londerzeel en renoveert het historisch gebouw 'Villa Van Assche'." Dirk Putteman was ook eigenaar van enkele terreinen van SK Londerzeel.

Ere-burgemeester Jozef De Borger (CD&V): "Dirk Putteman was voor Londerzeel onmisbaar. Hij stelde niet alleen hier, maar ook wereldwijd veel mensen tewerk. Ik hoop echt dat zijn werk wordt verder gezet, want hij was zeer ambitieus en wilde Belchim wereldwijd verder uitbouwen. Ik heb inmiddels signalen gekregen dat z'n werk hier en ver daarbuiten wordt verder gezet."

Tien jaar geleden kreeg het bedrijf van Dirk Putteman nog de Trends Gazellenprijs. Putteman zelf wilde daarvoor geen eer en verklaarde dat "de prijs een erkenning is voor de hele groep en vooral de verdienste van iedere medewerker." Het bedrijf zelf werd in 1987 in de Industriezone Londerzeel opgericht, en groeide wereldwijd uit tot Belchim Crop Protection. Tien jaar geleden haalde het bedrijf al een geconsolideerde omzet van 160 miljoen euro. In 2016 zat Belchim met 450 werknemers aan een omzet van 460 miljoen euro.