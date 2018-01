Hoofdverdachte diamantroof niet aanwezig op proces

Marc Bertoldi, de hoofdverdachte op het proces rond de diamantroof op Brussels Airport, zal niet aanwezig zijn op het proces dat volgende week begint. Dat meldt zijn advocaat Dimitri de Béco. Door een juridisch probleem kan Bertoldi, die in Frankrijk een celstraf uitzit, niet naar ons land worden overgebracht om zijn proces bij te wonen. “Ik zal de rechtbank dan ook vragen om de zaak af te splitsen. Het proces zónder hem voeren is geen optie voor ons, klinkt het bij zijn advocaat.”

Op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er op de luchthaven in Zaventem vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten. De gangsters hadden in ware commandostijl een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss overvallen op de tarmac. Na jarenlang onderzoek moeten zestien mannen en drie vrouwen zich verantwoorden voor hun aandeel in de overval en de heling van de buit.

Spilfiguur in de hele zaak is de Fransman Marc Bertoldi. Hij zit momenteel in Frankrijk in de cel voor de ontvoering van de vriendin van de rijke zakenman Gérard Lopez. Hij werd daarvoor in beroep veroordeeld tot 8 jaar cel. Door een hiaat in de wetgeving kan iemand die in het buitenland een celstraf uitzit, niet worden overgebracht naar ons land om zijn proces bij te wonen. Voor verhoren in lopende onderzoeken kan dat wel.

Afwezigheid geen optie

Het proces werd in september uitgesteld om een oplossing te vinden voor het juridisch probleem, zodat de hoofdverdachte toch aanwezig kan zijn op het proces. “Er is tussen het Belgische en het Franse gerecht helaas geen oplossing gevonden die aanvaardbaar is voor de verdediging,” zegt Dimitri de Béco, advocaat van Marc Bertoldi. “Mijn cliënt kan dus niet aanwezig zijn op het proces. We gaan de rechtbank dan ook vragen om de zaak voor hem af te splitsen. Al vind ik het bijzonder betreurenswaardig dat hij niet samen met de andere beklaagden kan terechtstaan. Hem vertegenwoordigen in zo’n belangrijke zaak zonder zijn aanwezigheid is voor ons geen optie.”

Het proces begint volgende week woensdag voor de correctionele rechtbank in Brussel.