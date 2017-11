In Drogenbos en Buizingen wordt de bestaande hoogspanningslijn in het voorjaar van 2019 vervangen door gelijkaardige infrastructuur die aan de strike veiligheidsnormen van vandaag voldoet. Netbeheerder Elia wil de omwonenden hierover informeren op een ontmoetingsavond deze week.

Hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen wordt in 2019 vervangen

De hoogspanningslijn die loopt tussen de hoogspanningsstations van Drogenbos en Buizingen werd gebouwd in 1959. Volgens netbeheerder Elia is de lijn dringend aan vervanging toe en moet er tegen eind 2019 een nieuwe hoogspanningslijn zijn die de betrouwbaarheid van het nationale net kan waarborgen en veilig is voor burgers en infrastructuur.

Om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn en een antwoord te bieden op eventuele vragen, organiseert Elia een infomarkt over het project Drogenbos-Buizingen. Die vindt plaats op woensdag 29 november, van u rtot 20 uur in Buurthuis Babbelot (Dworpsestraat 90, Lot).

De werkzaamheden zijn gepland tussen maart 2019 en eind 2019. Het project maakt deel uit van het Federaal Onwikkelingsplan 2015-2025 dat werd goedgekeurd door de minister van Energie.