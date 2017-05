Hopduvel regeert opnieuw over Markt van Asse

Asse had dan ook reden tot vieren want het bekende beeld was al maanden uit het straatbeeld verdwenen. Einde juni 2016 werd immers vastgesteld dat een tweede stuk staart van de hopduvel was losgekomen. Het beeld, dat in 1987 werd geplaatst, was duidelijk aan een grondige restauratie

toe. Het gemeentebestuur zocht vervolgens een bronsgieter om het beeld te herstellen en een extra beschermend laagje te geven.

De vernieuwde Hopduvel werd met dans en muziek onthuld. Uiteraard mocht ook het vullen van het Duvelglas ook niet ontbreken. Daarna zorgde Clan Hunaerts, de partyband van acteur en presentator Geert Hunaerts, voor de sfeer. (beelden Persinfo)