Hope4Life: Fietsen tegen kanker

Pascal Libens uit Strombeek-Bever is voor het zevende jaar op rij aan het trainen voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker. De voorbije jaren zamelde hij al 60.000 euro in voor kankeronderzoek, maar daar kan nog wel wat bij, vindt hij zelf.

Pascal Libens weet wat het is om geliefden te verliezen aan kanker. Hij verloor zijn beide grootvaders aan de ziekte toen hij amper 6 en 10 jaar oud was en ook enkele vrienden van hem en zijn vrouw bezweken aan kanker. Omdat Pascal een fervente fietser is, besloot hij in 2011 voor het eerst deel te nemen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker.

Elk team dat deelneemt aan die fietstocht moet minstens 5000 euro inzamelen voor kankeronderzoek. Omdat Pascal de 1000 km zelf wou trappen, moest hij dus een extra inspanning doen. Hij richtte Hope4Life op en liet een logo ontwerpen dat hij op fietskledij, triatlon- en loopoutfits aanbracht. Ondertussen gebruiken ongeveer 40 mensen de fietsuitrusting om op hun manier kankeronderzoek te ondersteunen.

Sinds zijn eerste deelname in 2011 zamelde Pascal al ongeveer 60.000 euro in. Naast de sportkledij verkoopt hij elk jaar wafels en schuimwijn en hij krijgt ook veel steun van familie en vrienden. Ook nu weer neemt hij deel en probeert hij zo veel mogelijk geld bijeen te krijgen voor Kom op tegen Kanker. Hij hoopt stiekem dat die centen kunnen helpen om de nu nog dodelijke ziekte ooit uit te roeien.

Wil je Pascal en dus Kom op tegen kanker steunen? Dat kan door een bedrag naar keuze te storten op de rekening van Kom op tegen Kanker BE14733-1999999-83 met de mededeling 170-020-610 GIFT. Meer info over de 1000 km van Kom op tegen kanker vind je op www.1000km.be.