Hopkeestenpluk en proeverij op hopveld Waarbeek

In Asse nodigt het Hopduvelcomité vandaag nieuwsgierigen en fijnproevers uit om op het hopveld in Waarbeek hopkeesten te komen plukken én daarna te proeven.

Hopkeesten of hopscheuten zijn de jonge uitlopers van de hopplant. Sinds mensenheugenis zijn ze een ware delicatesse in de streek. De nootachtige smaak van hopscheuten tovert meteen de lente op je bord.

In het voorjaar kan je hopscheuten proeven in heel wat restaurants, maar vandaag kan je ze ook in Waarbeek proeven. Chef Dries Van Mileghem belooft om na de pluk van je oogst het lekkerste hopkeestengerecht ooit te maken.

Wie mee hopkeesten wil plukken en proeven, is vanaf 10u30 welkom op het hopveld in Waarbeek. Breng een scherp mesje en een emmertje mee. De pluk duurt ongeveer een uur, de middagproeverij vindt vlakbij plaats, in het clublokaal Concorde.