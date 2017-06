Hopsector in regio Aalst en Asse wil hopcultuur opnieuw rendabel maken

Het project werd vanmiddag gelanceerd tussen de hopranken van de abdij van Affligem. De hopvelden aan de abdij zijn één van de weinige die er nog zijn in de regio Aalst-Affligem-Asse-Opwijk. Ooit was dit de grootste hopregio van Vlaanderen, nu blijft er amper 10 hectare aan hopvelden over. “In de jaren ’70 was er sprake van 400 ha hopvelden en eind 19de eeuw zelfs 2000 ha. Die achteruitgang is pijlsnel gegaan door de buitenlandse concurrentie. Maar er is wel een kentering. Brouwerijen tonen opnieuw interesse in lokale hopsoorten en specifieke variëteiten”, zegt Evelyne Fiers van het Landschap van Erembald tot Kravaalbos. Samen met de lokale hopboeren en verenigingen willen ze de hopregio doen herleven. De doelstelling is een economisch rendabel verhaal schrijven voor de hopteelt door landbouw, gastronomie, toerisme, erfgoed en educatie met elkaar te verbinden. Een hopcoördinator moet hen daarbij helpen.

De projectvereniging 'Hoperfgoed' stelt alvast 20.000 euro ter beschikking. Ook de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gaan het initiatief ondersteunen.