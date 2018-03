Horecareglement Vilvoorde: 'minstens één Nederlandskundig personeelslid'

In elke horecazaak in Vilvoorde moet voortaan minstens één personeelslid aanwezig zijn dat Nederlandskundig is. Dat schrijft het nieuwe goedgekeurde horecareglement van de stad voor. Vilvoorde wil dat er ten allen tijde een goed contact mogelijk is met brandweer, politie en andere officiële instanties.