Hou rekening met gladde wegen!

In onze provincie bestaat er deze voormiddag nog steeds kans op winterse neerslag. Dat is ook het geval in de provincies Limburg en Antwerpen. Deze kan de weg tijdelijk moeizamer berijdbaar maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers aan om het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Hou voldoende afstand en pas de snelheid aan. Vooral op de Ring rond Brussel en in de gemeenten ten zuiden van het Brussels Gewest liggen de wegen er gevaarlijk glad weg.

De strooidiensten blijven de toestand van de weg opvolgen en rijden uit om te strooien waar en indien mogelijk. Afgelopen nacht gebruikte het Agentschap Wegen en Verkeer 950 ton strooizout om de wegen berijdbaar te houden.

Weersverwachting

Vandaag wordt het tijdelijk droger maar na de middag trekt een nieuwe neerslagzone over ons land met buien van smeltende sneeuw of sneeuw op de hoger gelegen gebieden. Het wordt vanmiddag zo’n 4 graden warm.

Ook dit weekend en maandagochtend is er kans op winterse buien. Vanaf dinsdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer. Maar het wordt wel zeer koud met maxima onder het vriespunt.

