Houtem is snelheidsduivels beu

De Vilvoordse deelgemeente Houtem wordt geplaagd door een aantal snelheidsduivels die door de straten racen. Na klachten van buurtbewoners kaartte CD&V de kwestie aan in een open brief.

“De laatste tijd wordt Houtem geteisterd door een of meerdere snelheidsduivels die onze straten onveilig maken. Ze rijden veel sneller dan toegestaan en zorgen voor lawaai, ook ‘s nachts. Openlijk en zonder enig respect voor medebewoners negeren ze de wegcode. Ook op andere plaatsen in Vilvoorde zijn er klachten over zwaar overdreven snelheid met enkele moto’s, auto’s en quads. Wie aan zulke snelheden door een straat vliegt, kan onmogelijk stoppen als een kind de straat oversteekt”, klink het in de open brief van oppositiepartij CD&V aan de politie en het schepencollege van Vilvoorde. Het stadsbestuur erkent het probleem en zegt dat de politie met de zaak bezig is.