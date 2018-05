Houten kubus voor Herfelingen

Ook langs de Mollestraat in Herfelingen (Herne) staat nu een grote, houten kubus. Bijzonder aan de kubus is dat je langs de vier zijden het groene landschap kan bewonderen. Het is de derde kubus die in Herne gebouwd werd.

De kubussen staan symbool voor Herne als groen kwadrant met 4 deelgemeenten. Al drie deelgemeenten kregen een kubus, de vierde en laatste kubus moet in het najaar in Sint-Pieters-Kapelle neergepoot worden.

Onder leiding van Frank Nevens gingen 5 vrijwilligers aan het werk met 5 m² zware planken (gewicht 4 ton) en stalen stangen. De bouw van de kubus duurde iets meer dan 2 dagen.

Nieuw zijn de 4 stalen poten, maar ook de openingen waarlangs je het landschap in de vier windstreken kan bewonderen. In dat landschap valt heel wat te ontdekken. De windturbines in de Zennevallei, de communicatiesatellieten in Kester en de VRT-toren in Sint-Pieters-Leeuw vallen het meeste op. Je kan ook vier kerktorens spotten en heel in de verte Brussel zien liggen.