Hugo Broos krijgt warm welkom bij aankomst luchthaven

Voetbaltrainer Hugo Broos uit Humbeek bij Grimbergen is vanmorgen geland in Zaventem. Hij werd warm onthaald door zijn familie want ook voor hen is hij een held.

Broos loodste Kameroen naar de eindzege op de Afrika Cup. De trainer is blij dat hij opnieuw thuis is na de waanzinnige festiviteiten van de afgelopen dagen in Kameroen: "Overal waar je komt foto's, ontvangst in het paleis. Dan de toer van Yaoundé, de hoofdstad. Drie uur aan een stuk in open wagens, een massa mensen."

Broos debkt nuu stilaan aan zijn pensioen. "Ik heb al gezegd dat ik op 60 ging stoppen, maar dat was niet het moment. Maar nu denk ik niet dat ik nog jaren zal werken. Het is het einde en het is een mooi einde."