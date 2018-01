Huis onbewoonbaar na brand in Beersel

Een woning in Beersel raakte deze namiddag zwaar beschadigd door een brand. Het huis is onbewoonbaar verklaard, maar niemand raakte gewond.

De hulpdiensten kregen rond 14u deze namiddag een alarmoproep voor een brand in een huis aan de Grote Baan in Beersel. Bij aankomst van de brandweer hing er al veel rook in de woning. Alle bewoners stonden op dat moment veilig buiten.

"Het vuur was uiteindelijk snel onder controle", aldus Pieter-Jan Collier van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "De ruimte waar de brand uitbrak, een slaapkamer, is wel volledig vernield. De andere kamers op de eerste en tweede verdieping hebben heel veel rookschade opgelopen. Op het gelijkvloers is er waterschade." Het huis werd bijgevolg onbewoonbaar verklaard. Omdat de bewoners op het eerste zicht niet terecht konden bij familie of vrienden, stelden politie en OCMW alles in het werk om een tijdelijk onderkomen te zoeken. Niemand raakte gewond. Hoe de brand ontstond, is niet duidelijk. Kwaad opzet is uitgesloten.