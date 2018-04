Huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn huis' wil slag thuis halen in Melsbroek

In Melsbroek, een deelgemeente van Steenokkerzeel, trekt sociale huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn huis' naar de Raad van State en naar de provincie. Ze doet dat om alsnog haar slag thuis te halen in een aanslepend dispuut over de bouw van 75 sociale woningen aan de Lijsterlaan.