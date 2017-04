Huisvuilophalers Haviland onwel tijdens ronde

In Brussegem zijn vrijdagnamiddag drie huisvuilophalers van Haviland onwel geworden tijdens hun ronde. Wellicht zijn ze bedwelmd door pesticiden die in een vuilzak zaten en vrijkwamen bij het persen van de zakken.

De hulpdiensten werden kort voor 14u opgeroepen naar het Brussegemplein in Merchtem. Drie huisvuilmannen namen een sterke geur waar en voelden zich onwel. De geur verspreidde zich net nadat verschillende opgehaalde zaken waren samengeperst in de vrachtwagen.

Onderzoek wees uit dat er in één van de zakken pesticiden moeten gezeten hebben die door het samenpersen zijn vrijgekomen. Dergelijke producten horen uiteraard niet thuis in het restafval. Er zal onderzocht worden van die de zak afkomstig was.

De drie medewerkers gingen ter controle naar een dokter. Haviland stuurde intussen een nieuwe chauffeur ter plaatse.