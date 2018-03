Huiszoeking naar bende die gestolen wagens exporteert

Samen met de huiszoeking in de Affligemstraat in Sint-Katherina-Lombeek werden op maandag en dinsdag nog zeventien andere huiszoekingen uitgevoerd in een ruime regio. Dat gebeurde door de federale gerechtelijke politie van Brussel in het kader van verschillende onderzoeken van het federaal parket.



In het totaal zijn vijf personen in verdenking gesteld en zijn verschillende voorwerpen in beslag genomen. Of er in Sint-Katherina-Lombeek ook iemand werd opgepakt of iets in beslag werd genomen, is niet duidelijk.

De huiszoekingen kaderden in verschillende onderzoeken naar autodiefstallen. In deze zaak werden de gestolen voertuigen uitgevoerd naar Mauritanië. Vorige week liep een gelijkaardig dossier van het parket Halle-Vilvoorde. Ook hier ging het om autozwendel met export naar Afrika.