Huiszoeking in Roosdaal in raam onderzoek naar terrorisme.

De federale politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op vijf plaatsen huiszoekingen uitgevoerd in het raam van een onderzoek naar terroristische activiteiten, dat meldt het federaal parket.

De huiszoekingen vonden plaats in Molenbeek (2), Ganshoren en Roosdaal. Er werden twee handvuurwapens, munitie, een kogelwerende vest en een hoeveelheid cannabis gevonden. 5 Personen werden opgepakt. Het parket benadrukt dat de huiszoekingen losstaan van de aanslagen in Parijs in 2015, in Zaventem en Brussel in 2016 en de aanslag van gisteren in Parijs.