Huiszoeking in Sint-Genesius-Rode in dossier rond Roemeense dievenbende

Gisteren is de politie binnengevallen in een woning in Sint-Genesius-Rode. Of ze ook iets gevonden hebben, is niet duidelijk. De huiszoeking maakte deel uit van reeks van acht huiszoekingen - vooral in het Brusselse - in een onderzoek naar een Roemeense dievenbende.