Huiszoeking in Vilvoorde naar bende die proftennissers omkocht

Op verschillende plaatsen in België zijn vandaag in totaal 21 huiszoekingen uitgevoerd in een grootschalig onderzoek naar wedstrijdvervalsingen in het tennis. Minstens één van die huiszoekingen vond plaats in Vilvoorde. Dertien mensen werden opgepakt voor verhoor, zo meldt het federaal parket. Of één van hen uit Vilvoorde is, is niet bekend.