Hulp gezocht om van Tramsite Schepdaal Open Monument te maken

De tramsite in Schepdaal is een stukje spoorweggeschiedenis. In de 19de eeuw vonden de eerste stoomtrams er onderdak en werden ze er hersteld. Reizigers konden er de tram ook opstappen, want Schepdaal lag op de drukke spooras tussen Brussel en Ninove. Nu nog herbergt de beschermde belle epoque site historisch waardevolle trams, waaronder zelf een koninklijk rijtuig.

De voorbije jaren was het museum op de tramsite alleen toegankelijk voor geleide groepsbezoeken. Nu is het de bedoeling om het museum vanaf september minstens een keer per week voor het grote publiek open te stellen.

Vrijwilligers

Vzw Buurtspoorwegmuseum, die de site zou exploiteren, zoekt helpende handen. Alleen als er voldoende vrijwilligers gevonden worden, kan de site daadwerkelijk open gesteld worden voor het publiek. Er worden vrijwilligers gezocht voor meerdere taken. Heb je technische kennis van de collectie en de gebouwen, of verzorg je liever het onthaal, er is werk genoeg.

Op de Open Monumentendag van zondag 9 september is de tramsite alvast open voor het publiek. Ook op zondag 16 september, tijdens Schepdaal Feest, kan je kennis maken met de Tramsite.

Wie geïnteresseerd is om mee te werken aan het openstellen van de tramsite kan meer informatie krijgen via de vzw Buurtspoorwegmuseum: p.mathieu@telenet.be. Ook op de officiële Facebookpagina ‘Trammuseum Tramsite Schepdaal’ kan je terecht.