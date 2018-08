Humbeek Plage goed voor 4.000 bezoekers

Zon, zee en muziek, het vakantiegevoel heerste op de dijken van Humbeek. De Grimbergse deelgemeente werd omgetoverd tot een exotische strand. En zoals het op een strand hoort, wriemelen de mensen hun voeten in het zand en bouwen de kinderen zandkastelen.

“Humbeek plage is eigenlijk een evenement voor jong en oud maar we trekken echt de kaart van jonge kinderen en proberen heel veel te voorzien in attracties zoals de springkastelen en zand,” zegt Tim Suys, Voorzitter van Humbeek Plage.

Een recept dat duidelijk aanslaat, want de 8ste editie was goed voor 4.000 bezoekers. De opbrengst, zo’n 2500 euro, wordt gaat naar de vzw Feestvarken, een organisatie die zich in Grimbergen en Vilvoorde inzet voor kinderarmoede.