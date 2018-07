Humbeek viert 50 jaar kanaalbrug

In Humbeek bij Grimbergen stonden afgelopen weekend de Kanaalfeesten op het programma. Het feestweekend stond in het teken van de 50ste verjaardag van de kanaalburg aan 't Sas. Een boeiende tentoonstelling over de Kanaalbrug was dè blikvanger van het feestweekend.

Het feestweekend in Humbeek werd muzikaal ingezet met een concert. In de feesttent zelf konden bezoekers terecht voor een opmerkelijke tentoonstelling met als thema 'Vijftig jaar kanaalbrug' van Humbeek Sas. Aan de hand van een reeks unieke foto's werd de bijzondere geschiedenis van de kanaalbrug in beeld gebracht. “De kanaalbrug van Humbeek heeft een lange geschiedenis”, vertelt André Van Laer, voorzitter van Humbeek Sas Events. “Het kanaal bestaat 465 jaar, we hebben al verschillende bruggen gehad, we hebben ook al periodes gehad dat we geen brug hadden, dat we geen vaste oeververbinding hadden. Dan was er een veerdienst.” In de marge van de tentoonstelling viel dit weekend in Humbeek voor jong en oud wat te beleven. Zo kon men in de omliggende straten kennismaken met oude beroepen zoals poppenmakers, klompenmakers en wolspinners.

